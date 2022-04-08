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НОВОСТИ

Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 72 руб. и 78 руб. соответственно

16:32 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 72 руб. впервые с 16 ноября 2021 года, курс евро — ниже 78 руб. впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 14:45 мск, доллар находился на уровне 71,85 руб. (-5,14%). Евро снижался на 5,28%, до 77,15 руб., свидетельствуют данные на 14:44 мск.

По данным на 14:50 мск, курс доллара снижается до 72,36 руб. (-4,47%), евро торгуется на уровне 77,37 руб. (-5%).

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