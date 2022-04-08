0
0
5
НОВОСТИ

Дату референдума о вхождении Южной Осетии в РФ определят после правовых процедур — Бибилов

17:40 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дата проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России будет определена после проведения ряда правовых процедур, чтобы не возникло сомнений в его легитимности. Об этом заявил в пятницу президент республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании инициативной группы за вхождение страны в состав РФ.

«Важно, чтобы к легитимности процедуры не было никаких вопросов. Вчера мы получили свидетельство о регистрации группы», — отметил Бибилов.

«Нам нужно получить по закону 2 тысячи подписей, но мы соберем гораздо больше. <…> Далее нам предстоит сдать подписи в ЦИК, после чего направить в Верховный суд проект указа о референдуме. После решения суда мы сможем, наконец, определить дату референдума и готовиться к его проведению», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 08.04.2022
В Думу внесли проект о национализации собственности граждан недружественных стран
0
148
17:00 08.04.2022
Россия в качестве ответной меры высылает 45 польских дипломатов
0
158
16:32 08.04.2022
Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 72 руб. и 78 руб. соответственно
0
198
16:12 08.04.2022
Удар по вокзалу в Краматорске нанесли ВСУ из района Доброполья — Минобороны РФ
0
271
16:00 08.04.2022
На Украине будет национализировано все имущество России — Шмыгаль
0
236
15:45 08.04.2022
Okko покажет научное шоу «Границы познания»
0
244
15:32 08.04.2022
В МВД подтвердили задержание одного из подозреваемых в нападении на Муратова
0
261
15:12 08.04.2022
Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300 — СМИ
0
334
15:00 08.04.2022
ЕС расширил черный список против РФ и Белоруссии до 1 091 человека и 80 организаций — ЕК
0
309
14:43 08.04.2022
Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили на встрече ситуацию на Украине и безопасность региона Персидского залива
0
312

Возврат к списку