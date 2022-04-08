Дату референдума о вхождении Южной Осетии в РФ определят после правовых процедур — Бибилов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дата проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России будет определена после проведения ряда правовых процедур, чтобы не возникло сомнений в его легитимности. Об этом заявил в пятницу президент республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании инициативной группы за вхождение страны в состав РФ.

«Важно, чтобы к легитимности процедуры не было никаких вопросов. Вчера мы получили свидетельство о регистрации группы», — отметил Бибилов.

«Нам нужно получить по закону 2 тысячи подписей, но мы соберем гораздо больше. <…> Далее нам предстоит сдать подписи в ЦИК, после чего направить в Верховный суд проект указа о референдуме. После решения суда мы сможем, наконец, определить дату референдума и готовиться к его проведению», — добавил он.