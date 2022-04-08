Цена на газ в США побила 13-летний рекорд

18:27 Источник: Интерфакс

Цена газа в США достигла рекордного значения за 13 лет на торгах в четверг и продолжила подниматься в ходе сессии в пятницу на фоне сокращения предложения на рынке и беспокойства инвесторов по поводу поставок энергоресурсов.

Фьючерс на поставку природного газа на май на Нью-йоркской товарной бирже к 17:20 МСК прибавил в цене 0,2% и составил $6,386 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). По итогам торгов днем ранее котировки выросли до $6,359, что стало рекордным значением со 2 декабря 2008 года по данным Dow Jones Market Data.

С начала текущего года газ в США подорожал почти на 80%.