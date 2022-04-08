Продукты в марте подорожали на 6,73% по сравнению с февралем - Росстат
19:12 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продовольственные товары в марте подорожали на 6,73% по сравнению с февралем и на 17,99% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 11,25% и на 20,34% соответственно. Стоимость услуг в марте выросла на 3,99% в месячном выражении и на 9,94% в годовом.
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