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НОВОСТИ

Продукты в марте подорожали на 6,73% по сравнению с февралем - Росстат

19:12 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. В месячном выражении потребительские цены выросли на 7,61%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в марте подорожали на 6,73% по сравнению с февралем и на 17,99% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 11,25% и на 20,34% соответственно. Стоимость услуг в марте выросла на 3,99% в месячном выражении и на 9,94% в годовом.

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