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НОВОСТИ

В марте стройматериалы подорожали почти на 10%

19:20 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительные материалы подорожали почти на 10% в марте по сравнению с февралем, следует из материалов Росстата.

«Цены на строительные материалы в среднем выросли на 10%, в том числе на линолеум — на 21,8%, ламинат — на 18,7%, краски масляные — на 16,5%, мойки из нержавеющей стали — на 15,5%, плитку керамическую, облицовочную для внутренних работ — на 10,3%, рубероид — на 9,9%, кирпич красный — на 9,2%», — говорится в материалах Росстата.

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