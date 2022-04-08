В марте стройматериалы подорожали почти на 10%
19:20 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Цены на строительные материалы в среднем выросли на 10%, в том числе на линолеум — на 21,8%, ламинат — на 18,7%, краски масляные — на 16,5%, мойки из нержавеющей стали — на 15,5%, плитку керамическую, облицовочную для внутренних работ — на 10,3%, рубероид — на 9,9%, кирпич красный — на 9,2%», — говорится в материалах Росстата.
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