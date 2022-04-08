В среднем на 22,8% с конца февраля в России подорожали легковые автомобили

19:30 Источник: Интерфакс

Легковые автомобили в РФ за март подорожали с конца февраля в среднем на 22,8%, к марту 2021 года - на 40,4%, следует из данных Росстата.

Легковые машины российской сборки с конца февраля стали дороже на 25,5%, импортированные и локально собранные иномарки - на 29,2%, подержанные автомобили иностранных брендов - на 13,2%.

По сравнению с показателями марта 2021 года рост цен на соответствующие категории автомобилей составил 46,6%, 48,1% и 26,3% соответственно.