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НОВОСТИ

В среднем на 22,8% с конца февраля в России подорожали легковые автомобили

19:30 08.04.2022 Источник: Интерфакс

Легковые автомобили в РФ за март подорожали с конца февраля в среднем на 22,8%, к марту 2021 года - на 40,4%, следует из данных Росстата.

Легковые машины российской сборки с конца февраля стали дороже на 25,5%, импортированные и локально собранные иномарки - на 29,2%, подержанные автомобили иностранных брендов - на 13,2%.

По сравнению с показателями марта 2021 года рост цен на соответствующие категории автомобилей составил 46,6%, 48,1% и 26,3% соответственно.

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