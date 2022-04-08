Проекту орбитальной станции РОСС, похоже, дали "зеленый свет"
19:50 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пятницу прошло заседание Наблюдательного совета Роскосмоса под председательством вице-премьера России Юрия Борисова. «Набсовет заслушал доклады о перспективах дальнейшего использования Международной космической станции и создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), а также о ходе строительства Национального космического центра в Москве. По результатам обсуждения было принято решение после защиты эскизного проекта РОСС приступить к разработке конструкторской документации и созданию ее модулей», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 21:00 08.04.2022
- ЕК готова "24 часа семь дней в неделю" помогать Зеленскому заполнить вопросник для рекомендации на вступление в ЕС
- 20:39 08.04.2022
- Вячеслав Кантор ушел с поста президента Европейского еврейского конгресса
- 19:30 08.04.2022
- В среднем на 22,8% с конца февраля в России подорожали легковые автомобили
- 19:28 08.04.2022
- МИД России призвал мировое сообщество дать оценку действиям ВСУ после обстрела Краматорска
- 19:20 08.04.2022
- В марте стройматериалы подорожали почти на 10%
- 19:12 08.04.2022
- Продукты в марте подорожали на 6,73% по сравнению с февралем - Росстат
- 18:40 08.04.2022
- SpaceX отправила на МКС корабль с полностью коммерческим экипажем
- 18:27 08.04.2022
- Цена на газ в США побила 13-летний рекорд
- 17:40 08.04.2022
- Дату референдума о вхождении Южной Осетии в РФ определят после правовых процедур — Бибилов
- 17:12 08.04.2022
- В Думу внесли проект о национализации собственности граждан недружественных стран
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать