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НОВОСТИ

Проекту орбитальной станции РОСС, похоже, дали "зеленый свет"

19:50 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Набсовет Роскосмоса принял решение после защиты эскизного проекта новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) приступить к разработке конструкторской документации и созданию ее модулей. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

В пятницу прошло заседание Наблюдательного совета Роскосмоса под председательством вице-премьера России Юрия Борисова. «Набсовет заслушал доклады о перспективах дальнейшего использования Международной космической станции и создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), а также о ходе строительства Национального космического центра в Москве. По результатам обсуждения было принято решение после защиты эскизного проекта РОСС приступить к разработке конструкторской документации и созданию ее модулей», — говорится в сообщении.

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