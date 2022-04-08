МИД России призвал мировое сообщество дать оценку действиям ВСУ после обстрела Краматорска

19:28 Источник: НГ-Online

8 апреля украинскими вооруженными формированиями было совершено очередное военное преступление - нанесен удар тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в подконтрольном Киеву Краматорске. Сообщается о десятках погибших и более сотни раненых. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, - говорится в заявлении МИД России

Такой же варварский акт агрессии был совершен ВСУ 14 марта с.г., когда в результате удара все той же ракетой «Точка-У» по центру Донецка были убиты 17 человек и еще 36 человек ранены. В обоих случаях объект обстрела был выбран неслучайно - киевский режим стремится к максимальным жертвам среди мирных жителей. Их убийство в Донбассе за прошедшие восемь лет стало привычной практикой для украинских вооруженных формирований. Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и JIHP.

Доказательства вины ВСУ налицо - именно на их вооружении стоят и используются ракеты «Точка-У», обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности. Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.