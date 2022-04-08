МИД России призвал мировое сообщество дать оценку действиям ВСУ после обстрела Краматорска
19:28 08.04.2022 Источник: НГ-Online
Такой же варварский акт агрессии был совершен ВСУ 14 марта с.г., когда в результате удара все той же ракетой «Точка-У» по центру Донецка были убиты 17 человек и еще 36 человек ранены. В обоих случаях объект обстрела был выбран неслучайно - киевский режим стремится к максимальным жертвам среди мирных жителей. Их убийство в Донбассе за прошедшие восемь лет стало привычной практикой для украинских вооруженных формирований. Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и JIHP.
Доказательства вины ВСУ налицо - именно на их вооружении стоят и используются ракеты «Точка-У», обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности. Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.
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