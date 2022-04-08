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ЕК готова "24 часа семь дней в неделю" помогать Зеленскому заполнить вопросник для рекомендации на вступление в ЕС

21:00 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала на пресс-конференции на Украине президенту страны Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель». Трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба Еврокомиссии.

«Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для [вынесения] формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помочь вам заполнить этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе», — сказала она.

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