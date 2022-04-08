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НОВОСТИ

Центробанк смягчает ограничения по операциям с наличной валютой

22:20 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ смягчает временный порядок операций с наличной валютой и возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту, сообщил регулятор.

«Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро», — сообщил регулятор.

Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

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