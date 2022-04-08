Гендиректора ряда крупнейших российских СМИ попали под санкции ЕС
22:30 08.04.2022 Источник: Интерфакс
Так, в список физических лиц, в отношении которых теперь действуют санкции, внесен официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, президент медиа холдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор "Редакции газеты "Московский комсомолец"" Павел Гусев.
Также в список внесены начальник управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов и взрослые дочери президента РФ.
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