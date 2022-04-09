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В Японии удалили описание батальона «Азов» из справочника по международному терроризму

15:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственное управление общественной безопасности при Министерстве юстиции Японии удалило описание украинского националистического батальона «Азов» как «созданного неонацистскими организациями» из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

«В последнее время мы наблюдаем ситуацию, когда распространяется фактически неверная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности признало полк „Азов“ неонацистской организацией, и мы искренне сожалеем, что распространяется такая неверная информация», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в указанном справочнике приводятся данные, собранные из различных источников, включая зарубежную и японскую прессу, отчеты исследовательских институтов и т. д. В 2021 году в нем было указано, что «батальон „Азов“ был сформирован неонацистскими организациями». «Это не является независимой оценкой управления и не означает, что управление признало „Азов“ неонацистской организацией», — говорится в сообщении.

«Чтобы предотвратить распространение фактически неверной информации, мы решили удалить вышеприведенное описание из справочника по международному терроризму на нашем сайте», — заключает ведомство.

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