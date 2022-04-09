Две картины с парижской выставки коллекции Морозовых остаются во Франции — АФП

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции. Об этом сообщило в субботу агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на Министерство культуры Франции.

В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежавшая российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов». Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. По словам собеседника агентства, эта картина останется во Франции «до того момента, пока ситуация в стране не позволит создать условия для безопасного возвращения».