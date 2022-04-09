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НОВОСТИ

Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в РФ и Белоруссии

17:30 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — пояснили в пресс-службе.

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