Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Казани — источник
18:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв газа произошел в одной из квартир жилого дома в Приволжском районе Казани. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, ул. Габишева, д. 7 на девятом этаже взрыв бытового газа», — сказал собеседник агентства.
Между тем, в пресс-службе республиканского ГУ МЧС ТАСС сообщили, что «в 14:52 поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного дома по ул. Габишева, 7.» «Установлена автолестница в окно девятого этажа, один пострадавший. В 15:21 медики, к сожалению, констатировали смерть. В 15:24 пожарные ликвидировали открытое горение в однокомнатной квартире. По информации соседей, погибший мужчина проживал один», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе «Газпром трансгаз Казань» пояснили журналистам, что пожар произошел после хлопка газа в одной из квартир. «На месте работают сотрудники ЭПУ „Казаньгоргаз“ и аварийно-спасательные службы. Причины устанавливаются», — сообщили в компании.
В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что хлопок газовоздушной смеси произошел во втором подъезде многоквартирного дома. «Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.
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