Зеленский проводит встречу с Джонсоном в Киеве
18:30 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в украинской столице. Об этом в субботу сообщил замглавы офиса президента Андрей Сибига.
«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», — написал он в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
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