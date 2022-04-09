Зеленский проводит встречу с Джонсоном в Киеве

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в украинской столице. Об этом в субботу сообщил замглавы офиса президента Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», — написал он в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).