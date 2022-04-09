Российские экспонаты, задержанные на финской таможне, прибыли в РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музейные экспонаты, проходившие таможенную проверку на финской границе, пересекли границу РФ. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства культуры РФ.

«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что одна машина прибудет в Петербург с предметами из Государственного Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село», которые экспонировались в Италии. Две другие машины доставят картины в Москву в Государственную Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока с итальянской выставки, а также в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с выставки в Японии.

Минкультуры поблагодарило Министерство иностранных дел РФ, посольство России в Финляндии и Федеральную таможенную службу «за неоценимую поддержку в решении вопроса возвращения российских картин».

Российские предметы искусства были задержаны 3 апреля на пограничном пункте Финляндия — Россия «Ваалимаа», финские таможенные органы запросили разъяснение Еврокомиссии. Позже Еврокомиссия сообщила, что участвовавшие в европейских выставках российские экспонаты не попадают в перечень санкций, введенных Евросоюзом в отношении России.