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Кораблю РФ пришлось открыть огонь, чтобы остановить идущее в Мариуполь судно

19:30 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторожевому кораблю Черноморского флота пришлось открыть огонь по сухогрузу «Апачи», двигавшемуся к порту Мариуполя, чтобы остановить его. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу „Апачи“ открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна», — сказал Конашенков.

По его словам, после этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

Киевский режим вечером 8 апреля предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю из Мариуполя. Заявил журналистам Игорь Конашенков.

«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка „Азов“ и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», — заявил Конашенков.

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