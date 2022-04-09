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НОВОСТИ

Украинские военные подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой

20:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военнослужащие подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой. Об этом в субботу сообщает агентство Луганскинформцентр в своем телеграм-канале.

По его информации, взрыв устроили члены националистических батальонов. На опубликованной видеозаписи виден столб дыма рыжего цвета.

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