Украинские военные подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой
20:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военнослужащие подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой. Об этом в субботу сообщает агентство Луганскинформцентр в своем телеграм-канале.
По его информации, взрыв устроили члены националистических батальонов. На опубликованной видеозаписи виден столб дыма рыжего цвета.
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