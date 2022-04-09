Боррель должен быть отправлен в отставку после своего заявления по Украине — Володин

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после слов о военном разрешении ситуации на Украине должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем», — написал председатель Думы в своем телеграм-канале в субботу.