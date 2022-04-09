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Пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

21:00 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», — написал Старовойт.

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