Пограничный пост в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничный пост вблизи населенного пункта Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», — написал Старовойт.