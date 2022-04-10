Сбер снизил ставки по потребительским кредитам

10:32

С 10 апреля СберБанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%.

Сбербанк также снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у клиентов – на небольшие суммы.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения, – подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам».