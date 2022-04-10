0
0
0
НОВОСТИ

Президенты РФ и Белоруссии собираются посетить космодром "Восточный"

15:35 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля, вместе посетят космодром Восточный в Амурской области. Эту информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Это так», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:50 10.04.2022
Папа Римский призвал сложить оружие и начать пасхальное перемирие на Украине
0
234
13:30 10.04.2022
Патриарх Кирилл призвал народ сплотиться вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за народ
0
281
13:30 10.04.2022
Правительство талибов поблагодарило РФ за признание дипломата, направленного в Москву
0
247
12:45 10.04.2022
Полторы сотни грузовиков с номерами РФ и Белорусии Латвия, в рамках новых санкций, не пустила
0
350
12:17 10.04.2022
Николай Басков и Полина Гагарина дали очередной концерт для военных в Подмосковье
0
320
12:00 10.04.2022
Данные о заражении COVID-19 в России на 10 апреля, 2022
0
303
11:40 10.04.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 10 апреля, 2022
0
303
11:00 10.04.2022
Уничтожены штаб и база нацбатальона "Днепр" - Минобороны РФ
0
456
10:32 10.04.2022
Сбер снизил ставки по потребительским кредитам
0
449
10:23 10.04.2022
Турция предоставляет гарантии судам и самолетам, следующим в Россию и Украину
0
442

Возврат к списку