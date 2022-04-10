Президенты РФ и Белоруссии собираются посетить космодром "Восточный"

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в День космонавтики, 12 апреля, вместе посетят космодром Восточный в Амурской области. Эту информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Это так», — сказал представитель Кремля.