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НОВОСТИ

В Южной Осетии выборы президента признаны состоявшимися

16:35 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы президента Республики Южная Осетия, которые проходят в воскресенье, признаны состоявшимися, явка избирателей превысила 50%, сообщил ТАСС представитель Центризбиркома Игорь Чочиев.

Выборы должны быть признаны состоявшимися, если в голосовании примут участие 50% граждан, внесенных в избирательные списки, плюс один избиратель. «Выборы состоялись, явка высокая — более 50%», — сказал Чочиев.

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