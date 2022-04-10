Власти Эмилии-Романьи: Заставить Чайковского замолчать не кажется ни правильным, ни полезным

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти северной итальянской области Эмилия-Романья считают запрет украинских властей своим артистам исполнять русские произведения «ни правильным, ни полезным». Об этом в воскресенье заявил советник по вопросам культуры в правительстве области Мауро Феликори.

«[Решение украинского правительства] приостановить исполнение произведений русских авторов застало нас врасплох, как, думаю, и артистов. Мы приняли это к сведению, но <…> решение заставить Чайковского замолчать не кажется ни правильным, ни полезным», — приводит его слова агентство АНСА.