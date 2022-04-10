Канцлер Австрии собирается в Москву с визитом - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в эти выходные с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве собирается в понедельник отправиться с визитом в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия австрийской газеты «Кронен цайтунг».