0
0
7
НОВОСТИ

Премьер Джонсон добирался из Польши до Киева поездом

20:00 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что воспользовался поездом, чтобы совершить нигде не анонсировавшийся субботний визит в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеоклип, в котором Джонсон об этом говорит, был опубликован в воскресенье на странице в соцсети Железных дорог Украины («Укрзализница»).

«Я еду на потрясающем украинском поезде в Киев из Польши и хочу поблагодарить всех украинских железнодорожников за то, что вы делаете», — сказал он.

По данным газеты «Дейли мейл», о состоявшемся визите Джонсона в Киев планировалось объявить уже только после того, как он покинет Украину, однако посольство Украины в Лондоне сделало это раньше намеченного срока. Фотография Зеленского и Джонсона, сидящих за переговорным столом, была опубликована на странице диппредставительства в субботу около 15:00 по времени Лондона (17:00 мск) с подписью «Сюрприз». После этого информация о визите начала появляться и в других источниках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 10.04.2022
В Кремле подтвердили встречу президента Путина и канцлера Нехаммера
0
90
19:00 10.04.2022
Канцлер Австрии собирается в Москву с визитом - СМИ
0
159
18:15 10.04.2022
Власти Эмилии-Романьи: Заставить Чайковского замолчать не кажется ни правильным, ни полезным
0
210
16:35 10.04.2022
В Южной Осетии выборы президента признаны состоявшимися
0
310
15:35 10.04.2022
Президенты РФ и Белоруссии собираются посетить космодром "Восточный"
0
402
13:50 10.04.2022
Папа Римский призвал сложить оружие и начать пасхальное перемирие на Украине
0
537
13:30 10.04.2022
Патриарх Кирилл призвал народ сплотиться вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за народ
0
589
13:30 10.04.2022
Правительство талибов поблагодарило РФ за признание дипломата, направленного в Москву
0
544
12:45 10.04.2022
Полторы сотни грузовиков с номерами РФ и Белорусии Латвия, в рамках новых санкций, не пустила
0
669
12:17 10.04.2022
Николай Басков и Полина Гагарина дали очередной концерт для военных в Подмосковье
0
590

Возврат к списку