Премьер Джонсон добирался из Польши до Киева поездом

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что воспользовался поездом, чтобы совершить нигде не анонсировавшийся субботний визит в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеоклип, в котором Джонсон об этом говорит, был опубликован в воскресенье на странице в соцсети Железных дорог Украины («Укрзализница»).

«Я еду на потрясающем украинском поезде в Киев из Польши и хочу поблагодарить всех украинских железнодорожников за то, что вы делаете», — сказал он.

По данным газеты «Дейли мейл», о состоявшемся визите Джонсона в Киев планировалось объявить уже только после того, как он покинет Украину, однако посольство Украины в Лондоне сделало это раньше намеченного срока. Фотография Зеленского и Джонсона, сидящих за переговорным столом, была опубликована на странице диппредставительства в субботу около 15:00 по времени Лондона (17:00 мск) с подписью «Сюрприз». После этого информация о визите начала появляться и в других источниках.