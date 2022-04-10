Германия считает выборы в Южной Осетии нелегальными

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия поддерживает территориальную целостность Грузии, считает незаконными выборы в Южной Осетии. Об этом сообщила в воскресенье представитель МИД ФРГ.

«Мы считаем нелегальными эти „выборы“ и их результат, а также все остальные решения де-факто властей в Южной Осетии, которые нарушают территориальную целостность Грузии», — говорится в сообщении.