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НОВОСТИ

Германия считает выборы в Южной Осетии нелегальными

21:00 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия поддерживает территориальную целостность Грузии, считает незаконными выборы в Южной Осетии. Об этом сообщила в воскресенье представитель МИД ФРГ.

«Мы считаем нелегальными эти „выборы“ и их результат, а также все остальные решения де-факто властей в Южной Осетии, которые нарушают территориальную целостность Грузии», — говорится в сообщении.

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