0
0
81
НОВОСТИ

На выборах президента Франции лидируют Макрон и Ле Пен

21:15 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и кандидат «Национального собрания» Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Бэ-эф-эм. По предварительным данным, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:42 10.04.2022
Президента Франции изберут во втором туре
0
27
21:00 10.04.2022
Германия считает выборы в Южной Осетии нелегальными
0
118
20:00 10.04.2022
Премьер Джонсон добирался из Польши до Киева поездом
0
210
19:45 10.04.2022
В Кремле подтвердили встречу президента Путина и канцлера Нехаммера
0
214
19:00 10.04.2022
Канцлер Австрии собирается в Москву с визитом - СМИ
0
268
18:15 10.04.2022
Власти Эмилии-Романьи: Заставить Чайковского замолчать не кажется ни правильным, ни полезным
0
307
16:35 10.04.2022
В Южной Осетии выборы президента признаны состоявшимися
0
397
15:35 10.04.2022
Президенты РФ и Белоруссии собираются посетить космодром "Восточный"
0
483
13:50 10.04.2022
Папа Римский призвал сложить оружие и начать пасхальное перемирие на Украине
0
613
13:30 10.04.2022
Патриарх Кирилл призвал народ сплотиться вокруг власти, а власти - преисполниться ответственности за народ
0
669

Возврат к списку