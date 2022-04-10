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Президента Франции изберут во втором туре

21:42 10.04.2022 Источник: Интерфакс

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на предварительные результаты первого тура.

Согласно подсчету телеканала, Макрон получает 28,5% голосов, Ле Пен - 24,2%. Третье место занимает лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2%. Никто из остальных кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.

Между тем, газета "Фигаро" прогнозирует, что нынешний французский лидер по результатам первого тура набирает 28,6% голосов, Ле Пен - 24,4%. Второй тур состоится через две недели - 24 апреля.

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