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Россия обратится в суды, если Запад объявит ей дефолт - Силуанов

09:20 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности", - сказал Силуанов.

По его словам, объективность судебной системы стран Запада вызывает большие сомнения, поскольку нынешний кризис показал разрушение базовых западных устоев, основанных на демократии и неприкосновенности частной собственности.

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