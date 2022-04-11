Украинские военные выпустили 25 снарядов по Донецку

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины обстреляли два района Донецка, выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 04:20 по Донецку (поселок шахты „Трудовской“): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, в 04:40 — по Петровскому району выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении представительства.