Если США не продадут Турции F-16, она может рассмотреть покупку Су-57 у РФ — СМИ

10:20

Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет ей в продаже истребителей F-16. Об этом сообщила в понедельник турецкая газета «Миллиет».

Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. Если данный запрос не будет одобрен, как отмечает издание, Анкара начнет искать альтернативы, среди которых будут и российские Су-57.

Газета «Миллиет» не исключает, что также могут быть рассмотрены варианты приобретения самолетов у Франции и Великобритании. Если же американский Конгресс одобрит сделку по F-16, то этих самолетов республике будет достаточно для обеспечения потребностей в сфере обороны до тех пор, пока Анкара не введет в эксплуатацию свой собственный истребитель TF-X, который разрабатывается с 2016 года, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Анкара заявила о желании купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. 10 марта президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Вашингтон должен отменить несправедливые санкции против Анкары в сфере оборонной промышленности, включая возможность приобретения самолетов.

Между тем в середине октября прошлого года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир говорил, что республика по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей.