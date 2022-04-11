Боррель подтвердил стремление ЕС к военному сценарию урегулирования конфликта на Украине
11:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление сообщества добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем и расширять военную помощь этой стране. С соответствующим заявлением он выступил в понедельник по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — сказал Боррель, отвечая на вопрос, готов ли он подтвердить свое сделанное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя». «Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — приводит его слова пресс-служба Еврокомиссии.
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