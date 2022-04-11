Рубль слабеет к евро и доллару более чем на 4-5%

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже слабеет к евро и доллару более чем на 4-5% к закрытию предыдущей сессии.

По данным биржи на 10:28 мск, курс доллара рос до 80 руб. (+5,15%), курс евро — до 86,4 руб. (+4,47%).

На открытии валютных торгов курс доллара вырос до 81,9 руб. (+7,65%), курс евро — до 87,87 руб. (+6,25%). Таким образом, курсы доллара и евро выросли более чем на 5 руб. к закрытию предыдущей сессии.

Индекс Мосбиржи к 10:28 мск растет на 0,61% — до 2 608,49 пункта, индекс РТС снижается на 4,87%, до 1 027,35 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 596,17 пункта (+0,13%). Долларовый индекс РТС снижался на 0,46% — до 1 074,99 пункта.