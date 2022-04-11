0
0
168
НОВОСТИ

В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбере

11:55 11.04.2022

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый раздел «Поступления». В нем клиенты, получающие зарплату, пенсию или социальные выплаты на карты Сбера, могут увидеть историю поступлений, заказать справки или выписки об их размере, получить расчетный лист от работодателя, оформить запросы в государственные органы для перечисления пенсии, а также ознакомиться с доступными им бонусами и скидками на продукты банка и экосистемы Сбера (СберПрайм, Страховые продукты, СберМобайл и др).

В этом же разделе клиенты, которые пока не получают зарплату, пенсию или соцвыплаты на карты Сбера, могут перевести свои начисления в банк, не выходя из дома. А клиенты предпенсионного возраста в «Поступлениях» могут оформить справку о данном статусе, что позволит им пользоваться льготами еще до выхода на пенсию.

«Мы продолжаем улучшать пользовательский опыт наших клиентов в СберБанк Онлайн. Теперь мы собрали в одном разделе всю полезную информацию о начислениях клиентов, будь то зарплата, пенсия или иные социальные выплаты. Раздел «Поступления» актуален для каждого, ведь в нем можно найти не только историю начислений, но и полезные бонусы и сервисы, доступные всем получателям выплат от работодателя или государства», – отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Сервис находится во вкладке «Поступления» СберБанк Онлайн. Чтобы перейти в нее, можно нажать на свою фотографию в левом верхнем углу, либо спуститься в блок «Сервисы», либо написать «пенсия», «зарплата» или «социальные выплаты» в поисковой строке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 11.04.2022
В России выявили 11 855 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
6
12:32 11.04.2022
Объем ФНБ в марте 2022 года вырос на 117,2 млрд рублей
0
86
12:20 11.04.2022
Гаглоев лидирует с 36,9% на выборах в Южной Осетии после обработки 95% протоколов — ЦИК
0
109
12:05 11.04.2022
Санкции могут повлиять на возвращение частных экспонатов коллекции Морозовых — Швыдкой
0
127
12:00 11.04.2022
МИД КНР призвал избегать обвинений до окончания расследования удара по Краматорску
0
142
11:32 11.04.2022
Глава германского концерна E.ON исключил возможность продления работы АЭС — FT
0
184
11:20 11.04.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
0
221
11:05 11.04.2022
Рубль слабеет к евро и доллару более чем на 4-5%
0
259
11:00 11.04.2022
Боррель подтвердил стремление ЕС к военному сценарию урегулирования конфликта на Украине
0
287
10:32 11.04.2022
ВВП России в 2022 году упадет на 11,2% - Всемирный банк
0
251

Возврат к списку