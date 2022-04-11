МИД КНР призвал избегать обвинений до окончания расследования удара по Краматорску
12:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и избегать необоснованных обвинений до окончания расследования удара по вокзалу в Краматорске, где погибли не менее 50 человек. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«До того момента, пока не будет получено заключение следствия, все стороны должны избегать безосновательных обвинений и сохранять спокойствие», — сказал он.
Новости
- 13:05 11.04.2022
- ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора» — МО РФ
- 13:00 11.04.2022
- В России выявили 11 855 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 11.04.2022
- Объем ФНБ в марте 2022 года вырос на 117,2 млрд рублей
- 12:20 11.04.2022
- Гаглоев лидирует с 36,9% на выборах в Южной Осетии после обработки 95% протоколов — ЦИК
- 12:05 11.04.2022
- Санкции могут повлиять на возвращение частных экспонатов коллекции Морозовых — Швыдкой
- 11:55 11.04.2022
- В СберБанк Онлайн запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбере
- 11:32 11.04.2022
- Глава германского концерна E.ON исключил возможность продления работы АЭС — FT
- 11:20 11.04.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
- 11:05 11.04.2022
- Рубль слабеет к евро и доллару более чем на 4-5%
- 11:00 11.04.2022
- Боррель подтвердил стремление ЕС к военному сценарию урегулирования конфликта на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать