МИД КНР призвал избегать обвинений до окончания расследования удара по Краматорску

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и избегать необоснованных обвинений до окончания расследования удара по вокзалу в Краматорске, где погибли не менее 50 человек. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«До того момента, пока не будет получено заключение следствия, все стороны должны избегать безосновательных обвинений и сохранять спокойствие», — сказал он.