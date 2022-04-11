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МИД КНР призвал избегать обвинений до окончания расследования удара по Краматорску

12:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и избегать необоснованных обвинений до окончания расследования удара по вокзалу в Краматорске, где погибли не менее 50 человек. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«До того момента, пока не будет получено заключение следствия, все стороны должны избегать безосновательных обвинений и сохранять спокойствие», — сказал он.

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