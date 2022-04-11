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Гаглоев лидирует с 36,9% на выборах в Южной Осетии после обработки 95% протоколов — ЦИК

12:20 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, по предварительным данным, после обработки 95% протоколов получает 36,9% голосов избирателей и лидирует. Об этом в понедельник сообщила в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева.

«Оглашение предварительных итогов — обработано 95% протоколов. Бибилов — 33,5%, Гаглоев — 36,9%, Мулдаров — 8,9%, Плиев — 11,9%, Тасоев — 2,8%, против всех — 1,8», — сказала председатель ЦИК.

В воскресенье в Южной Осетии прошло голосование на выборах президента, выборы признаны состоявшимися. На высший государственный пост республики претендовали нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов. Если в выборах участвуют три или более кандидатов, но ни один из них не наберет необходимого числа голосов, в двухнедельный срок проводится второй тур голосования. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов избирателей в первом туре. Победитель определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в избирательные списки. В бюллетенях для голосования предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.

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