Объем ФНБ в марте 2022 года вырос на 117,2 млрд рублей
12:32 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в марте текущего года увеличился на 117,2 млрд рублей и на 1 апреля составил более 13 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.
«По состоянию на 1 апреля 2022 г. объем ФНБ составил 13 052 295,2 млн рублей или 9,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — поясняется в сообщении министерства.
На 1 марта объем ФНБ составлял 12,9 трлн рублей.
Объем ликвидной части ФНБ на 1 апреля составил 7,3% ВВП, или около 9,7 трлн руб. ($115,3 млрд).
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 38,561 млрд евро, 4,178 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд японских иен, 226,776 млрд китайских юаней, 405,708 т золота в обезличенной форме, более 99 млрд руб.
На депозитах в ВЭБ.РФ размещено чуть более 530 млрд руб.
В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 294,846 млрд руб. и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд руб.
На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,433 млрд руб. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 1,59 трлн руб., в обыкновенные акции «Аэрофлота» — 31 млрд руб.
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