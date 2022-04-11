В России выявили 11 855 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 855, до 18 007 915, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 10 июня 2021 года, в относительном он составил 0,07%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 755, до 17 239 857. Днем ранее в штабе сообщили о 29 372 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 248 против 259 днем ранее, до 371 964. Количество смертей за сутки оказалось минимальным с 2 ноября 2020 года, когда было зарегистрировано 238 смертей.
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