ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора» — МО РФ
13:05 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России ликвидировали одного из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тараса Бобанича. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.
«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в 5 километрах южнее города Изюма ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“ (запрещен в РФ — прим. ТАСС) Тарас Бобанич», — сказали в военном ведомстве.
Там подчеркнули, что «российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций».
Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Правый сектор» признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.
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