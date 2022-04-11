ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора» — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России ликвидировали одного из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тараса Бобанича. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в 5 километрах южнее города Изюма ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“ (запрещен в РФ — прим. ТАСС) Тарас Бобанич», — сказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что «российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций».

Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Правый сектор» признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.