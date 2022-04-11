Илон Маск предложил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных
13:32 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприниматель Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером компании Twitter, предложил превратить ее головной офис в Сан-Франциско в приют для бездомных. Соответствующий опрос Маск начал в субботу вечером в одноименной соцсети.
"Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется", - говорится в сообщении, под которым предлагается нажать "да" или "нет". К настоящему моменту проголосовали уже более 1,8 млн пользователей. Более 90% поддержали предложение Маска.
НОВОСТИ
- 11:20 11.04.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
- 10:20 11.04.2022
- Если США не продадут Турции F-16, она может рассмотреть покупку Су-57 у РФ — СМИ
- 10:00 11.04.2022
- Украинские военные выпустили 25 снарядов по Донецку
- 11:00 10.04.2022
- Уничтожены штаб и база нацбатальона "Днепр" - Минобороны РФ
- 11:30 09.04.2022
- СБУ планирует снять очередное постановочное видео с массовой гибелью мирных жителей — МО
- 11:00 09.04.2022
- ВС ФРГ вряд ли смогут поставить Украине еще оружие из своих запасов — глава Минобороны
- 16:12 08.04.2022
- Удар по вокзалу в Краматорске нанесли ВСУ из района Доброполья — Минобороны РФ
- 13:00 08.04.2022
- ВС РФ уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ в Донецкой области
- 12:32 08.04.2022
- В ДНР сообщили о ракетном ударе «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске
- 11:32 08.04.2022
- ВС РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников рядом с Одессой — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать