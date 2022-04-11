Илон Маск предложил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприниматель Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером компании Twitter, предложил превратить ее головной офис в Сан-Франциско в приют для бездомных. Соответствующий опрос Маск начал в субботу вечером в одноименной соцсети.

"Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там все равно никто не появляется", - говорится в сообщении, под которым предлагается нажать "да" или "нет". К настоящему моменту проголосовали уже более 1,8 млн пользователей. Более 90% поддержали предложение Маска.