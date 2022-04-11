0
0
84
НОВОСТИ

В Москве выявили 589 заразившихся коронавирусом за сутки

14:00 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 589 против 742 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 749 020 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 19 против 18 днем ранее, до 42 910.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 11.04.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили укрытый в ангаре дивизион С-300, поставленный из Европы
0
86
10:20 11.04.2022
Если США не продадут Турции F-16, она может рассмотреть покупку Су-57 у РФ — СМИ
0
97
10:00 11.04.2022
Украинские военные выпустили 25 снарядов по Донецку
0
93
11:00 10.04.2022
Уничтожены штаб и база нацбатальона "Днепр" - Минобороны РФ
0
311
11:30 09.04.2022
СБУ планирует снять очередное постановочное видео с массовой гибелью мирных жителей — МО
0
449
11:00 09.04.2022
ВС ФРГ вряд ли смогут поставить Украине еще оружие из своих запасов — глава Минобороны
0
465
16:12 08.04.2022
Удар по вокзалу в Краматорске нанесли ВСУ из района Доброполья — Минобороны РФ
0
605
13:00 08.04.2022
ВС РФ уничтожили вооружение и технику прибывших на Донбасс резервов ВСУ в Донецкой области
0
673
12:32 08.04.2022
В ДНР сообщили о ракетном ударе «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске
0
618
11:32 08.04.2022
ВС РФ уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников рядом с Одессой — МО РФ
0
651

Возврат к списку