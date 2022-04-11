В Москве выявили 589 заразившихся коронавирусом за сутки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 589 против 742 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 749 020 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 19 против 18 днем ранее, до 42 910.