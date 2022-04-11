До 3 тысяч украинских националистов находятся в районе «Азовстали» в Мариуполе — Пушилин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в понедельник, что в районе комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся от 1,5 тысячи до 3 тысяч украинских националистов.

«В районе „Азовстали“, по нашим подсчетам, еще остается националистов в порядке нескольких тысяч. Цифра, которая звучит чаще в докладах, все же колеблется от полутора до 3 тысяч человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».