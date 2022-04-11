Объективных причин для объявления S&P «выборочного дефолта» РФ нет — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден в отсутствии объективных причин для снижения агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта». Соответствующую оценку он дал в общении с журналистами в понедельник.

«Однозначно совершенно, [что] объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств», — подчеркнул представитель Кремля.