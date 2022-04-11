США неоднократно заявляли о невозможности вступления РФ в НАТО — Песков о словах Клинтона

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США неоднократно заявляли России о том, что ее членство в НАТО принципиально невозможно. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать слова экс-президента США Билла Клинтона о том, что в НАТО якобы оставляли открытой дверь для возможного вступления России в альянс после распада СССР.

«Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно», — сказал он.