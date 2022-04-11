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НОВОСТИ

Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства РФ в Загребе

15:32 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хорватия потребовала сократить численность персонала посольства России в Загребе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в диппредставительстве.

«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — отметили в дипмиссии.

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