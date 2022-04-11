Хорватия потребовала сократить число сотрудников посольства РФ в Загребе
15:32 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хорватия потребовала сократить численность персонала посольства России в Загребе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в диппредставительстве.
«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — отметили в дипмиссии.
НОВОСТИ
- 15:12 11.04.2022
- ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в свой черный список по авиабезопасности
- 15:00 11.04.2022
- США неоднократно заявляли о невозможности вступления РФ в НАТО — Песков о словах Клинтона
- 14:32 11.04.2022
- Объективных причин для объявления S&P «выборочного дефолта» РФ нет — Песков
- 14:12 11.04.2022
- До 3 тысяч украинских националистов находятся в районе «Азовстали» в Мариуполе — Пушилин
- 14:00 11.04.2022
- В Москве выявили 589 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:32 11.04.2022
- Илон Маск предложил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных
- 13:20 11.04.2022
- Число пользователей VPN-сервисами в РФ с начала 2022 г. выросло в 53,5 раза — исследование
- 13:15 11.04.2022
- Андрей Воробьев пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва в жилом доме в Ступино
- 13:05 11.04.2022
- ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора» — МО РФ
- 13:00 11.04.2022
- В России выявили 11 855 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать