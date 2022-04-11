Спецоперация РФ на Украине призвана положить конец курсу США на доминирование — Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная операция России на Украине призвана положить конец курсу США и других стран Запада на безоглядное доминирование. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал он.