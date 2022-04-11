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НОВОСТИ

Шахбаз Шариф избран премьер-министром Пакистана

16:12 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) Шахбаз Шариф избран 23-м премьер-министром Пакистана. Голосование проходило в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны и транслировалось местными телеканалами.

Шариф получил 174 голоса.

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