Слова Борреля говорят о том, что ЕС видит Украину как плацдарм для подавления РФ — Лавров
16:32 11.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о приверженности военному сценарию на Украине свидетельствует о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США, в этот нет никаких сомнений, стали проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, извините за недипломатичные выражения, и которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое», — сказал он.
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